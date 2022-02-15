Калинкович назвал справедливыми решения суда в отношении участников протестов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения суда в отношении участников протестных акций справедливые. Такую мнение высказал журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предварительное расследование дел, связанных с протестными акциями, продолжается по сей день. Если взять конкретный период с августа 2020 года и по начало февраля текущего года, то за преступления, так или иначе связанные с протестными акциями, было осуждено 1832 человека. Из них 168 осуждены за организацию либо участие в массовых беспорядках, 396 - за групповые действия, нарушающие общественный порядок, 468 - за оскорбление представителей власти, 29 - за клевету. Еще 126 гражданам вынесены приговоры за совершение хулиганства. 86 человек были осуждены за надругательство над государственными символами. 27 приговоров вынесли за разжигание социальной вражды. За совершение актов терроризма осудили 7 человек. На фоне общей нагрузки по рассмотрению уголовных дел это менее 10%", - рассказал Валерий Калинкович.

Кроме того, первый зампред перечислил основные меры наказания, которые были назначены осужденным за участие в протестных акциях. По его словам, спектр назначенных наказаний был широк. При этом меньше половины фигурантов судебных дел были лишены свободы.

"Что же касается назначения уголовных наказаний, то почти 60% осужденных было назначено наказание в виде ограничения свободы. Хотя наказания, которые были предусмотрены уголовно-правовыми санкциями этих статей, позволяли назначить наказание в виде лишения свободы. Так что решения суда можно назвать справедливыми. Наши суды не сочли необходимым лишать этих людей свободы. Такому наказанию были подвергнуты 663 человека, совершивших наиболее опасные преступления. В общей структуре осужденных за подобного рода деяния это составляет 36%. Были также приговоры с другими видами наказания: арест, штраф, общественные и исправительные работы. То есть применялись практически все возможные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом. Тем более санкции за целый ряд статей, по которым эти граждане осуждались, предполагали альтернативу. Поэтому наказания назначались в точном соответствии с требованиями закона", - заключил Валерий Калинкович.-0-