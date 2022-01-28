Камай: прав Президент, порох нужно держать сухим

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация, которая складывается вокруг Беларуси, не приведет к войне, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Совета Коммунистической партии Алексей Камай.

"Никого не нужно пугать войной. То, что мы должны заниматься вооружением и совершенствоваться в этой теме, правильно. Но, как сказал сегодня во время Послания Президент, воевать мы не будем, хотя продолжим порох держать сухим", - считает Алексей Камай.

Он отметил, что Россия существенно поддерживает Беларусь в этом вопросе. "Мощность техническая, дисциплина, возможности, конечно, в России и Беларуси велики", - уверен председатель Совета КПБ.-0-