Кананович: первый школьный урок по теме народного единства - камертон всего учебного года

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый урок, посвященный теме народного единства, - камертон всего предстоящего учебного года. Такое мнение председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмилы Кананович публикует Telegram-канал нижней палаты парламента, сообщает БЕЛТА.

"День знаний для меня такой же большой праздник, как и Новый год. Я ведь 17 лет отработала в школе. А бывших педагогов, как известно, не бывает. Трепетное чувство - предвкушение, что 1 сентября школа наполнится звонкими детскими голосами, - остается со мной и по сей день. И когда готовила свою внучку к школе (она в этом году идет в четвертый класс), и когда отслеживала ход Республиканского педсовета, и когда посещала как депутат действующие и строящиеся объекты образования Молодечненского района", - подчеркнула депутат.

Она также отметила высокую степень готовности школ. "Учителя и родители настроены на позитивный старт нового учебного года. Первый урок в этом году будет посвящен теме народного единства. И я с удовольствием отмечаю: подавляющее большинство людей поддерживают то, что начало учебного года должно прозвучать с высокой патриотичной ноты. Первый урок - это камертон всего предстоящего учебного года. Какое настроение 1 сентября у ребят, учителей и родителей, такими четыре четверти и будут. Я за праздничное и торжественное начало!" - резюмировала Людмила Кананович.-0-