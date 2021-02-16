Кандыбович: диаспора воспринимает происходящее сейчас в Беларуси очень остро

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диаспора воспринимает все, что происходит сейчас в Беларуси, очень остро. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович.

"Одно из главных направлений нашей деятельности - сохранение белорусской национальной культуры, языка, традиций. Эту работу активно ведут все белорусские общественные организации в регионах. Еще одно принципиально значимое направление - сохранение и популяризация истории Великой Отечественной войны. Это направление работы системно наполняется реальными делами и инициативами. Прошедший год 75-летия Великой Победы ознаменовался целым рядом наших мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, увековечению памяти павших", - отметил Сергей Кандыбович.

По его словам, диаспора воспринимает все, что происходит сейчас в Беларуси, очень остро. "Мы не можем оставаться в стороне от действительности, потому что ежедневно общаемся с нашими родственниками и друзьями, которые живут в России, внимательно следим за событиями, происходящими в Беларуси, и переживаем за соотечественников. И сегодня фразу "Родина малая, а любовь большая" можно озвучить по-другому: "Родина малая, а любовь и переживание большие", - подчеркнул Сергей Кандыбович. - Белорусская диаспора России - самая близкая Беларуси общность за рубежом. И внимание в Беларуси к белорусам России, выразившееся в приглашении нашей делегации на VI Всебелорусское народное собрание, несомненно, окажет положительное влияние на активизацию нашей совместной работы".-0-