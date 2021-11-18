Караев: для вновь прибывающих беженцев в ТЛЦ освободили второй этаж площадью 350 кв.м

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для вновь прибывающих беженцев в ТЛЦ освободили второй этаж площадью около 350 кв.м, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщает БЕЛТА.

"Площадку на втором этаже мы освободили под размещение тех, кто согласился сюда прибыть из лагеря на границе. Это примерно 350 кв.м. И также есть еще одна резервная площадка на первом этаже, оставленная для этих целей. Около 100 человек разместятся внизу по образцу тех, кто уже здесь, и где-то человек 200 - на этой площадке", - рассказал Юрий Караев.

По его словам, для безопасности на 2-м этаже установлено ограждение. Здесь планируется разместить в основном мужчин. "Готовы уже будем скоро размещать. Будем стремиться женщин с детьми размещать внизу, а мужчин здесь. Проблема в том, что семьи не хотят разделяться, хотят быть вместе, но будем уговаривать", - добавил помощник Президента.-0-