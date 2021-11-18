Беженец из ТЛЦ: обеспечены всем, но надеемся на гуманитарный коридор

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы покинули границу, но надежд на открытие гуманитарного коридора не теряют. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА один из беженцев из пункта размещения в ТЛЦ.

Беженцы покинули стихийные лагеря у пункта пропуска "Брузги" и у самой линии польской границы. Они перешли в расположенный в приграничном транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. Здесь им обеспечено горячее питание, чистая вода, спальные места в тепле, выдается сменная одежда. Работают даже автолавка и пункт вакцинации.

"Да, мы обеспечены всем необходимым. Условия по сравнению с ночевками на земле и под открытым небом на самой границе хорошие. Мы ради собственного здоровья ушли оттуда, но надежд на то, чтобы попасть в Европу, не теряем. С нетерпением ждем открытия границы или гуманитарного коридора. Надеемся на разрешение ситуации в нашу пользу. Я лично хочу попасть в Германию", - сказал беженец. Он подчеркивает, что в Курдистан ни сам, ни его близкие возвращаться не хотят.

Мужчина интересуется у журналистов последними новостями. За переговорами, признается он, здесь следят пристально.-0-

Беженец: лагерь в ТЛЦ очень хороший, спасибо Беларуси, но мы все же надеемся попасть в Германию