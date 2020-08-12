Караев: моя принципиальная позиция - журналистов не трогать

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципиальная позиция - журналистов не трогать. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев сегодня на рабочем совещании, сообщает МВД.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать. Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - такую установку своим подчиненным дал Юрий Караев.

Глава МВД еще раз обращается к журналистам с просьбой не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения.

Также в МВД отметили, что в подавляющем большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления административного протокола. "Мы понимаем, что эти люди так же занимаются своей профессиональной деятельностью", - подчеркнули в ведомстве.

В целом вопросы работы на несанкционированных массовых мероприятиях представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, взяты на личный контроль министра внутренних дел.-0-