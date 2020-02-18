Караев: наркопреступлений стало меньше, но количество изъятых веществ выросло

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число наркопреступлений в Беларуси уменьшилось, однако возросло количество изымаемых наркотиков, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В минувшем году совершено около 4,5 тыс. преступлений в этой сфере, из них половина связана со сбытом. Число наркопреступлений уменьшилось, однако возросло количество изымаемых наркотиков по весу", - отметил Юрий Караев.

"Самое главное достижение: начиная с 2015 года число случаев передозировок с несовершеннолетними и, следовательно, их смертей сократилось в 37 раз, по сравнению с 2018 годом - в три раза", - добавил министр.

По его словам, изъятая в 2019 году беспрецедентно большая партия наркотиков (550 кг героина) свидетельствует о том, что для транснациональных группировок Беларусь по-прежнему остается привлекательной в транзитном отношении страной. "К нам и через нас идут поставки как с востока, так и с запада, - констатировал министр. - Растительные наркотики в основном идут с востока на запад, а синтетические - с запада на восток. Синтетические являются наиболее опасными, их всего 5% в общем спектре, но именно от них 60% передозировок".

Как подчеркнул Юрий Караев, подразделения по борьбе с наркотиками в первую очередь перенацелены на выявление не мелких потребителей, а крупных партий и каналов. В целом МВД намерено не просто бороться с последствиями незаконного оборота наркотиков, а активно заниматься профилактикой.

Глава ведомства также напомнил, что по инициативе Министерства внутренних дел в РНПЦ психического здоровья создан пилотный центр длительной реабилитации наркозависимых. "По итогам сентября мы посмотрим результаты его работы и порекомендуем активно содействовать тому, чтобы из пилотного он стал постоянным, чтобы таких центров было больше", - добавил министр.

Юрий Караев резюмировал: в целом ситуация с незаконным оборотом наркотиков контролируемая. "Если сравнивать с другими странами, то у нас более чем хорошо. Но это такая сфера, что мы должны за каждого бороться. Каждая человеческая судьба нам дорога, и нужно стремится в этом плане к идеалу, чтобы у нас на 100% этого (наркотиков. - Прим. БЕЛТА) не было", - подытожил министр.-0-