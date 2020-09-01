Караев поздравил лицеистов МВД с Днем знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев поздравил учеников специализированного лицея МВД с Днем знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Учебный год ребята начали с новеньких аудиторий, стадиона и зала хореографии. В скором времени откроется и 25-метровый бассейн. Масштабные работы по реконструкции начались в 2016 году. Возведенное более 70 лет назад здание побывало интернатом, средней школой, кадетским училищем и остро нуждалось в ремонте. Строение относится к историко-культурным ценностям, на сегодня соответствует всем современным требованиям и рассчитано на круглосуточное пребывание 250 лицеистов", - рассказали в ведомстве.

"Ребята под руководством людей послуживших, мудрых, хороших преподавателей будут учиться, воспитываться и просто жить. Вопреки расхожим фразам, что у суворовца или лицеиста детства нет, скажу: нормальное детство, именно то, которое надо. Детство - это не вседозволенность и разбалованность, надо приобретать как можно больше знаний", - отметил Юрий Караев.

Поздравить и поддержать ребят пришли заместитель председателя Республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадетов Игорь Ахремов, глава администрации Партизанского района столицы Валерий Вороницкий и его заместитель Людмила Филиппович, представители духовенства. Особенной поддержкой для ребят были и остаются родные и близкие.

Торжественная линейка на обновленном плацу дала старт новому учебному году. Первокурсник Ваня Гакало признался: "Мама и бабушка посоветовали поступать сюда, мы долго готовились. Сейчас все нравится, вкусно кормят, много друзей. Очень хорошее место".

Праздничное настроение виновникам и гостям торжества обеспечил заслуженный коллектив Беларуси духовой оркестр Главного управления внутренних дел Мингорисполкома. Сегодня солисты впервые исполнили марш Специализированного лицея МВД. Музыку написал ведущий инженер отделения технических средств обучения лицея, композитор, поэт-песенник Юрий Северин. Слова - начальник курса подполковник милиции Андрей Демидович. По традиции старшекурсники подарили новобранцам сувениры, а потом прозвенел звонок на первый урок под названием "Я вырос здесь, и край мне этот дорог".-0-

Фото МВД