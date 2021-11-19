Караев: пожарные патрули в ТЛЦ следят за тем, чтобы в здании никто не курил и не разжигал примусы

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожарные патрули во временном пункте размещения беженцев в транспортно-логистическом центре следят за тем, чтобы в помещении никто не курил и не разжигал примусы. Об этом рассказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В транспортно-логистическом центре организованы пожарные патрули, которые следят за тем, чтобы в помещении никто не курил, не разжигал примусы. Вчера было несколько попыток, но их быстро пресекли и объяснили людям, почему так нельзя делать", - отметил он.

По словам Юрия Караева, был проведен расчет на случай чрезвычайной ситуации. "Всем службам, что тут есть: пограничникам, военнослужащим, в том числе внутренних войск, и остальным, кто помогает поддерживать порядок в лагере, объяснили в присутствии начальника управления МЧС по Гродненской области, как мы действуем в случае чего. Как говорят, хороший командир тот, который предусмотрит как можно больше внештатных ситуаций и разработает к ним расчет. Все это проработали", - сообщил помощник Президента.

Он подчеркнул, что долг государства - увидеть возможную опасность и предпринять меры для ее недопущения. "Проработали, как открываются рампы, которые могут послужить, если что, аварийными выходами. Сотрудники МЧС оценят дополнительные риски и в своих предложениях скажут, что еще улучшить, чтобы не допустить ЧП", - добавил Юрий Караев.

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре. Первое поручение в этом направлении - главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику. Им необходимо первостепенно обратить внимание на противопожарную безопасность. Пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.-0-