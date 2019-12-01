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01 декабря 2019, 20:43

Караев рассказал о критериях оценки работы милиции

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев считает главным показателем хорошей работы милиции отсутствие жалоб со стороны населения и количество профилактических бесед. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я встречался с младшим начальствующим составом ГАИ республики. И предельно просто и ясно сформулировал так: мне абсолютно все равно, сколько административно задержанных, каких поймали пешеходов, не так перешедших дорогу. Эти цифры меня не волнуют. Меня волнует первое: отсутствие жалоб на вас, что кто-то вел себя грубо, нетактично. Показателем может быть количество профилактических бесед, которые вы провели", - сказал Юрий Караев.

Сейчас дорабатывается инструкция, по которой предполагается перейти на балльную систему оценки служебной деятельности, при которой баллы будут начисляться по серьезности правонарушений. В связи с этим, заметил министр, в некоторых СМИ была критика, связанная с тем, что якобы мелкие преступления не будут раскрывать. По его словам, в таких подразделениях, как уголовный розыск, нет мелочевки. "Там, где нужно отреагировать на заявление гражданина (кражу особенно), нет мелочевки. - сказал он. - Я имел в виду такие направления, как наркоконтроль: чтобы баллы начислялись тому, кто взял крупную партию (с ее весом или стоимостью определимся), а не несколько наркоманов, которые сами для себя приобрели".

В наркоборьбе милиция нацелена на раскрытие крупных каналов поставок, задержание крупных организаторов. "Ориентируем бойцов на то, чтобы они гонялись не за мелкими сбытчиками, а за теми, кто поставляет, чтобы перекрыть эту трубу в самом ее широком месте", - сказал он. По словам министра, нужно четко разделять тех, кто хладнокровно стремится обогатиться, создает нарколаборатории, привозит наркотики в страну, калечит жизни и судьбы и тех, кто единожды оступился.

В 2014 году, когда страну захлестнула волна синтетических наркотиков, были приняты комплексные меры. Борьба, которая велась на всех направлениях, позволила достичь цели. Сейчас, считает Юрий Караев, важно сместить крен к профилактике, основные усилия направить на борьбу с поставкой наркотиков в страну, рекламой, интернет-магазинами.-0-

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