Караник: более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при перегрузке медиков

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при признаках перегрузки медиков. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все мероприятия надо вводить по мере необходимости. Если будут видны признаки перегрузки системы здравоохранения, то, понятно, мы будем ставить вопрос о более жестких мероприятиях по разобщению людей", - сказал министр.

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