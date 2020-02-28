Караник о первом завозном случае коронавируса в Беларуси: у студента из Ирана минимальные признаки нарушения здоровья

28 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. У студента из Ирана, у которого в Беларуси был выявлен коронавирус, минимальные признаки нарушения здоровья, он чувствует себя удовлетворительно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодой человек проживал на квартире, сейчас он госпитализирован для медицинского наблюдения. Температура у него не поднимается выше 37,4 градуса, отметил министр.

"Студент чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - сказал Владимир Караник.

Со студентами, с которыми он вместе учился, проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Они переведены под медицинское наблюдение. "Кроме того, сейчас мы вместе с Министерством образования решаем, как составить индивидуальную программу обучения, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов", - проинформировал министр. -0-

В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение "Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.