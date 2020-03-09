Караник пояснил причины переноса выставки "Здравоохранение в Беларуси"

Во время выставки в 2019 году. Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник пояснил журналистам причины переноса на более поздний срок ежегодной выставки "Здравоохранение в Беларуси", которая должна была состояться в марте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть несколько причин. Во-первых, часть желающих проинформировали о невозможности участия, соответственно представительство этой выставки было бы уже не то, которое нам хотелось бы. Кроме того (пока не буду раскрывать подробности), есть предложение по организации достаточно крупного международного форума, в том числе с выставкой, но это будет конец лета или осень", - сказал Владимир Караник.

Поэтому вместо того, чтобы проводить непредставительную выставку в марте, ее решили перенести. Крупное международное мероприятие станет не только площадкой для демонстрации достижений, но и на ее базе будет проведена достаточно серьезная конференция, на которой участники обсудят дальнейшее развитие систем здравоохранения разных стран.-0-