Караник рассказал о преимуществах стратегии смягчения последствий COVID-19

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник, выступая сегодня в парламенте, рассказал о преимуществах стратегии смягчения последствий COVID-19, которой придерживается Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, есть две стратегии борьбы с распространением вируса - смягчения последствий и сдерживания. "Сегодня в Европе стратегию смягчения последствий используют Швеция и Беларусь. Остальные страны перешли на стратегию сдерживания. Смысл ее в тотальном разобщении", - пояснил Владимир Караник.

Когда система здравоохранения перегружена, то вторая стратегия дает окно возможностей. "Она позволяет замедлить распространение болезни и дать возможность системе здравоохранения пройти перезагрузку и вернуться в рабочее состояние", - добавил он.

Но есть и ряд минусов. "Когда меры тотального разобщения снимаются, в абсолютном большинстве случаев наблюдается повторный рост заболеваемости. Увеличивается общение - увеличивается передача инфекции", - констатировал министр.

Стратегия смягчения последствий подразумевает попытку не допустить экспоненциального роста заболевших, держать под наблюдением нуждающихся в медицинской помощи. "В рамках этой стратегии в Беларуси принимаются меры по разобщению наиболее уязвимых групп. Достаточно давно введен запрет на посещение домов престарелых, интернатов для инвалидов", - напомнил Владимир Караник.

Кроме того, в кафе и ресторанах увеличено расстояние между столиками, а, например, кальянные закрыты вообще. Занятия в вузах начинаются позже. Это сделано для того, чтобы развести потоки тех, кто утром едет на учебу и работу. Общественный транспорт ходит чаще, чтобы не было переполненных автобусов, троллейбусов. Меры для соблюдения социальной дистанции предприняты и в магазинах.-0-