Караник: в отрасли нет негативных ожиданий от новой формы начисления зарплаты медработникам

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Негативные ожидания от новой формы начисления заработной платы медицинским работникам отсутствуют, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник. Он принимает участие в VII Съезде Белорусского профсоюза работников здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Профсоюзы открыли горячие линии, работали в коллективах, своевременно нас информировали о тех, где работники не в полной мере получают информацию, чтобы мы могли туда выезжать и проводить разъяснительную работу. Мы считаем, что благодаря этой совместной работе органов госуправления и профсоюзов каких-то негативных ожиданий от новой формы начисления заработной платы на сегодняшний момент в отрасли нет", - сказал Владимир Караник.

По его словам, в здравоохранении налажены тесные взаимоотношения с профсоюзом. "Это наш социальный партнер. Это позволяет нам получать обратную связь о том, чем дышат наши коллективы, какие вопросы волнуют работников, позволяет вместе решать насущные проблемы. Профсоюз действительно является проводником интересов сотрудников. Я надеюсь, что эта работа будет дальше продолжаться, учитывая, что перед отраслью стоят очень амбициозные задачи. И если не будет такого тесного взаимодействия между руководством отрасли и коллективами на местах, их будет достаточно тяжело реализовать", - отметил министр.

Говоря об инициативах профильных профсоюзов, Владимир Караник подчеркнул, что в первую очередь они касаются соцзащиты работников. "По инициативе профсоюзов в большинстве организаций увеличена сумма доплаты по контракту, в коллективные договоры вносятся положения о частичной компенсации найма жилья, предоставляются другие социальные гарантии в виде компенсации на оздоровление, каких-то доплат в связи с неблагоприятными условиями труда. То есть профсоюзы в этом плане достаточно жестко отстаивают интересы работников, и все руководители понимают, что при малейшей финансовой возможности они должны пускать средства на повышение социальной защищенности трудящихся", - добавил он.

Сегодня на съезде будут обсуждаться вопросы необходимости повышения социального статуса работников здравоохранения и увеличения их зарплаты, улучшения доступности и качества оказания медпомощи, социальной и правовой защиты работников, студентов и учащихся, закрепления кадров после распределения, а также создания достойных и безопасных условий труда. Не останутся без внимания изменение оплаты труда работников бюджетных организаций в связи со вступлением в силу новой системы. Завершится съезд определением программы на ближайшие 5 лет, а также избранием председателя отраслевого профсоюза. Среди участников - представители Федерации профсоюзов и Министерства здравоохранения.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения - один из крупнейших отраслевых профсоюзов, входящих в ФПБ. Он объединяет более 334 тыс. человек.-0-

Часнойть: выплата зарплаты медработникам находится на постоянном контроле профсоюзов "Мы с 23 января ведем мониторинг готовности выплаты заработной платы. И вчерашний день показал, что зарплата выплачивается, никаких звонков не поступает, то есть беспокойств по этому поводу нет", - сказал председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть.

Караник прогнозирует усиление конкуренции на фармрынке Говоря о мерах по снижению цен на лекарства, министр в этой связи отметил указ Президента, который регламентирует упрощенную регистрацию для препаратов, имеющих международные сертификаты.