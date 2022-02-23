Караник: восстановление мемориалов ВОВ обеспечит сохранение исторической памяти

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Восстановление мемориалов Великой Отечественной войны позволит сохранить историческую память. Такое мнение высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после митинга и церемонии возложения цветов, приуроченных ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Год исторической памяти мы хотим активизировать работу с мемориалами и памятниками, посвященными Великой Отечественной войне. В планах не просто поддержание таких объектов в надлежащем виде, но и реконструкция памятников, которые время не пощадило. Наша задача - сохранить места воинской славы", - сказал Владимир Караник.

Часть мемориалов будет восстановлена благодаря фонду гражданских инициатив. Люди готовы принять участие в реконструкции и обновлении таких объектов. "Наша задача как государства - обеспечить финансовую поддержку, предоставить все необходимое. Ведь это мероприятия, которые обеспечат единство нашего народа в сохранении исторической памяти", - подчеркнул председатель Гродненского облисполкома.

Святая обязанность каждого белоруса - помнить о подвиге своих дедов и прадедов. Важно передать эту память следующим поколениям, воспитать настоящих патриотов, которые и дальше будут обеспечивать безопасность страны и сохранят память о не одном поколении воинов, своей жизнью заплативших за возможность жить в независимой стране, так, как мечтает жить любой народ, - на своей земле, и с уверенностью смотреть в будущее.

"Сегодняшний праздник - праздник всех патриотов. Это праздник тех, кто работает на благо, на безопасность нашей страны - экономической, социальной, военной. Это те люди, для которых Родина не пустое слово", - заключил Владимир Караник.

Участие в традиционном мероприятии приняли представители местной власти, общественных объединений, а также работники предприятий, организаций Гродно и молодежь.-0-