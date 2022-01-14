Каранкевич: проект Конституции отвечает на вызовы современности и учитывает новые возможности для развития страны

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Конституции отвечает на вызовы современности и учитывает новые возможности для развития страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"С момента принятия Конституции Беларусь прошла серьезный путь как суверенное независимое государство. Многое изменилось как с точки зрения общественного развития, так и модернизации национальной экономики - ее инновационного и технологического обновления. Изменения в Основной закон страны наполнили его новым содержанием, учитывающим новые возможности и направления развития экономики. Одним из приоритетов обозначена атомная энергетика", - сказал Виктор Каранкевич.

С запуском первого энергоблока атомной электростанции Беларусь вошла в состав ядерных держав и сделала серьезный шаг в укреплении энергетической безопасности, подчеркнул министр. "Проект стал хорошим стимулом для развития смежных отраслей: промышленности, строительства, науки, образования, медицины. Сегодня ни у кого нет сомнения в том, что БелАЭС является важным элементом устойчивого развития страны, повышения уровня ее энергетической независимости", - заявил он.

"Атомная энергетика - это наше будущее, включение этого направления в Конституцию станет достойным ответом на существующие на глобальном уровне вызовы, с которыми приходится сталкиваться с учетом роста цен на традиционные энергоресурсы на мировых рынках. Наша страна будет обеспечена надежным экономичным и экологичным источником энергии на десятилетия вперед. Это большое конкурентное преимущество для экономики", - обратил внимание Виктор Каранкевич.

"Новая редакция Конституции - основа будущего развития Беларуси, гарант стабильности и защиты интересов наших граждан. Важно, что в стране созданы все условия для их широкого обсуждения. Диалоговые площадки с участием экспертов, ученых, парламентариев работают и в системе Министерства энергетики. Их задача не только разъяснить все изменения в Конституцию, но и собрать предложения, поступающие от трудовых коллективов. Как видно из таких встреч, людей прежде всего интересует сохранение социальных гарантий, перспективы молодежной политики, укрепление семейных ценностей и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности страны", - резюмировал министр.-0-