Каранкевич: в центре Послания Президента - человек и его интересы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию - человек и его интересы. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Послание Президента - это важнейшее политическое и общественное событие, которое является прямым обращением к нации. Президент обозначил приоритеты развития страны по ключевым сферам: государственное строительство, экономика, инвестиции, социальная политика, инновационное развитие, единство нации, сохранение исторической памяти. Озвученные цели станут дорожной картой для органов государственного управления на ближайшую перспективу. Глава государства остановился и на вопросах развития энергетики, роли Белорусской атомной станции в укреплении энергетической безопасности страны. Решение о строительстве станции было своевременным и оправданным, БелАЭС уже работает на экономику страны - и это не только производство электроэнергии, но и широкое внедрение современных технологий", - сказал Виктор Каранкевич.

Министр добавил, что Президент дал развернутые и откровенные ответы на самые актуальные вопросы внутренней и внешней политики, прокомментировал взаимоотношения с Россией и интеграционные процессы в СНГ, поделился мнением по ключевым проблемам, которые волнуют каждого белоруса. "В центре Послания - человек и его интересы. Это главная ценность, которая лежит в основе государственной политики, развития Беларуси как социального государства", - подчеркнул глава Минэнерго.

Президент обратил особое внимание на роль народного голосования в принятии обновленной редакции Конституции. "Впереди важное для страны событие - республиканский референдум. Он определит будущее Беларуси. Все мы хотим, чтобы наша страна успешно развивалась, чтобы уровень жизни людей повышался, и для этого мы должны быть едины в достижении поставленных целей, каждый из нас должен внести свой вклад в их реализацию", - подытожил Виктор Каранкевич.-0-