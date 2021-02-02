Карась: главное направление развития нашей страны - повышение благосостояния людей

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное направление развития нашей страны - повышение благосостояния людей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась.

"Главное направление развития нашей страны - это рост благосостояния населения. Этот принцип озвучивался неоднократно. И действительно, все делается для этого. А чтобы был рост благосостояния граждан, должна эффективно экономика работать. И мы понимаем, что чем богаче будет народ, тем будет богаче страна. И привлекательнее для инвесторов, - сказал Денис Карась. - Перспективы развития промышленности я вижу в реализации кластерных инициатив. На мой взгляд, это обеспечит инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность предприятий, которые входят в этот кластерный союз. Тем самым увеличится заработная плата, количество рабочих мест за счет создания таких инициатив".

Парламентарий уверен, что Всебелорусское народное собрание - площадка, где каждый делегат сможет озвучить предложения жителей своего региона и поднять проблемные вопросы.

"На мой взгляд, Всебелорусское народное собрание - это институт народовластия. Это действительно такой признак демократии нашей страны. Ведь на этом собрании будут представители разных слоев населения и общества, люди разных профессий, вероисповеданий. Это авторитетные люди, профессионалы, которые представляют свои коллективы, какие-то ячейки общества, и это та площадка, где можно озвучить все направления, где-то обратить внимание на недостатки и пробелы, которые можно восполнить, чтобы более эффективно развивалась наша экономика во благо и в интересах нашего государства", - добавил он.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-