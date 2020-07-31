31 июля, Петрозаводск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Карельской березы в Беларуси произрастает больше, чем в самой Карелии. Об этом рассказала журналистам младший научный сотрудник Института леса Карельского научного центра Российской академии наук Оксана Серебрякова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, больше всего карельской березы насчитывается на территории Беларуси", - подтвердила Оксана Серебрякова. По ее словам, петрозаводские ученые в настоящее время занимаются воспроизводством данной разновидности березы. В 2013 году они побывали в Беларуси, где изучали условия произрастания деревьев, делились опытом с учеными из гомельского Института леса НАН и Института экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН.

Белорусская сторона подарила своим коллегам из Петрозаводска семенной материал и клоны деревьев карельской березы. Эти семена и саженцы были сразу же высажены, теперь специалисты наблюдают за их развитием. "Мы очень довольны этим сотрудничеством, нам есть чем друг с другом поделиться", - подчеркнула специалист.

Карельская береза относится к ценным породам дерева. Отличается характерными утолщениями на стволе, обладает узорчатой текстурой древесины, красивым рисунком, прочностью.

В рамках пресс-тура "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Беларуси и Карелии", организованного Постоянным комитетом Союзного государства, журналисты смогли побывать на площадке Карельского научного центра Российской академии наук, где занимаются выращиванием этой разновидности березы, которая является неофициальным символом Карелии.-0-