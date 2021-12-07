Карич рассказал, как он оценивает ситуацию в Беларуси и бизнес-климат

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомир Карич рассказал журналистам, как он оценивает ситуацию в Беларуси и нынешний бизнес-климат, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сейчас буду в Сербии, сразу, что спрашивают (у меня много друзей), когда появляюсь в парламенте: "Дорогой Драгомир, как там?" Спрашивают со страхом. Я говорю: "Расслабься, дорогой! Там нормально. Естественно, нормально".

"Если хотите что-то новое услышать, что в Минске, садитесь в такси, идите к парикмахеру, поговорите с официантом и все узнаете", - дал жизненную рекомендацию Драгомир Карич.

Он подчеркнул, что всегда старается донести до своих граждан и избирателей правду: "Она есть. Чистая столица Минск. Вообще, ваша страна сегодня белая, красивая, настоящая Беларусь (речь в том числе о снежной погоде, которую сербский парламентарий использовал как художественный образ в описании страны. - Прим. БЕЛТА)".

Драгомир Карич

Драгомир Карич также ответил на вопрос, как он оценивает бизнес-климат в Беларуси. "Александр Григорьевич и ваше правительство создало такие условия для бизнеса, такой климат, что здесь спокойно может работать любой. Здесь работают и многие западные компании. Конечно, сегодня не напрямую, через разные страны, но работают. Потому что бизнес как вода: никогда не остановишь, и она найдет свой путь. Так что работать нормально", - сказал он.

В целом сербский парламентарий и бизнесмен подчеркнул, что знает Беларусь еще со времен СССР, участвовал в реализации различных проектов, и на протяжении всего времени отношения между странами всегда складывались в хорошем и позитивном ключе. И в этот раз он также передал главе белорусского государства приветствие от сербского лидера. "Они имеют нормальные контакты между собой", - подчеркнул Драгомир Карич.-0-