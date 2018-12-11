Карлюкевич: современные газеты должны быть мультимедийными изданиями

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные газеты должны быть мультимедийными изданиями, заявил сегодня журналистам министр информации Александр Карлюкевич во время открытия первого многофункционального павильона "Белсоюзпечати" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Современные газеты должны быть мультимедийными изданиями, которые найдут возможность излагать мысли своих экспертов, своих авторов в социальных сетях и в интернет-пространстве. Система распространения периодических изданий по-прежнему актуальна, несмотря на приход новых технологий. В этом умном павильоне, как его называем, мы постарались, чтобы были использованы технологии, которые востребованы в социальных сетях, в других массмедиа-ресурсах, в электронном формате. С помощью таких объектов мы сможем внедрять самые разные медийные технологии", - сказал Александр Карлюкевич.

Первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" открылся сегодня на проспекте Победителей. Его площадь - 24 кв.м. Министр особое внимание уделил тому, какое количество периодических изданий представлено в павильоне нового формата. В ближайший месяц в Минске будут открыты еще 2-3 таких павильона. "Что касается регионов, то с 1 ноября все предприятия "Союзпечати" объединены и вошли в состав республиканского унитарного предприятия "Белсоюзпечать", за исключением филиала в Могилевской области. Мы будем продолжать устанавливать такие павильоны во всех регионах, параллельно будем поддерживать те киоски и павильоны, которые находятся в нормальном состоянии, в случае необходимости будем проводить ремонтные работы", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в среднем в павильоне одновременно, не создавая неудобств друг другу, могут находиться до 10 человек. Площади многофункционального павильона позволяют их количество увеличить.

В павильоне нового мультифункционального формата посетителям впервые предоставлена возможность заряжать электронные гаджеты, безлимитно пользоваться услугой доступа в интернет через высокоскоростной Wi-Fi. Для улучшения уровня обслуживания предприятие "Белсоюзпечать" ввело систему оценки персонала - "лайкер", благодаря которой стало возможным оперативно реагировать на замечания, предложения и пожелания. Также стало доступным общение с продавцами на разных языках мира через онлайн-переводчик.

Генеральный директор предприятия Игорь Дудич

В перспективе планируется оказывать такие услуги, как вызов такси и экстренных служб, заказ трансферов в аэропорт, гостиницу и за пределы города, а в скором будущем здесь можно будет оплатить коммунальные услуги, купить билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбрать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.

Смарт-концепт умного павильона предусматривает не только предоставление абсолютно нового спектра услуг, организацию пространства и выкладки периодических изданий и книг в доступном и комфортном формате самообслуживания, но и инженерное исполнение в эргономичном дизайне, идеально вписывающееся в городскую архитектуру, с применением энергоэффективных технологий. Экстерьер павильона выполнен в узнаваемом стиле. На входной группе инфографика в виде иконок, отражающих весь спектр услуг и возможностей, а также QR-коды, позволяющие мгновенно перейти на официальный сайт предприятия, интернет-магазин, его страницы в социальных сетях.

Такой мультифункциональный павильон стал подарком для гостей Беларуси, участников и болельщиков II Европейских игр. Специально к спортивному форуму для иностранных гостей в павильонах начал функционировать полезный интерактивный помощник - городской навигатор.

Торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" - крупнейшая торговая сеть страны, включающая павильоны, киоски, магазины. В основе деятельности предприятия - предоставление широкого ассортимента печатной продукции, оформление подписки, реализация билетов на транспорт, сопутствующих товаров и, безусловно, целенаправленное развитие и технологические инновации, в том числе в виде смарт-услуг, являющихся дополнительными социальными проектами для удобства жителей и гостей страны.-0-

Фото Максима Гучека