Карпенко: акция "Наши дети" набирает обороты и приобретает новые формы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко во время акции "Наши дети" посетил воспитанников Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища, передает корреспондент БЕЛТА.

Фото пресс-службы Министерства образования

Поздравить ребят приехали также ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук и ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский. Творческие коллективы учреждений образования выступили с концертной программой, подарили телевизор, планшеты, спортивный инвентарь и сладкие подарки.

Как отметил Игорь Карпенко, акция "Наши дети" с каждым годом набирает обороты. "Практически во всех учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего образования прошли мероприятия, посвященные Новому году. Акция проходит по инициативе и под патронатом Президента, ее кульминацией стала главная елка страны с участием главы государства. В этом году появились новые формы проведения этой акции: телемарафоны, эстафета добрых дел, которая проходит в регионах. В этом году впервые были организованы балы для талантливой и одаренной молодежи в областях, прошел Венский бал во Дворце Независимости в Минске", - рассказал он.

Подводя итоги работы системы образования в этом году, Игорь Карпенко подчеркнул слаженность работы на всех уровнях. "От качества работы конкретного учителя, педагога, воспитателя зависит то, какими будут наши дети, будущие профессионалы, и надо сказать, что система сработала достаточно неплохо. В этом году мы подвели итоги международного исследования PISA-2018, где показали результат чуть выше среднего. Мы впервые участвовали в таком исследовании, увидели свой уровень относительно других стран и понимаем направления, которые надо совершенствовать, чтобы улучшить наши позиции. Мы остаемся в рейтинге стран с высоким уровнем образования. Система образования активно совершенствовалась. Это не только новые планы, программы, учебники, новые стандарты, но и модернизация инфраструктуры системы образования, до 2 тыс. мультибордов поставлено в систему общего среднего образования. Эта программа будет реализовываться и дальше", - сказал министр.

По его словам, по-прежнему особое внимание уделяется вопросам воспитания подрастающего поколения. "Сегодня большой интерес вызывает такой проект, как "Школа активного гражданина", когда каждый школьник раз в месяц может встретиться с депутатами, руководителями органов госуправления, министрами. Таким образом дети доносят свои мысли и позицию относительно системы образования и развития нашей страны в целом. Нам важно четко понимать, в чьи руки мы отдаем нашу суверенную, независимую Беларусь и как она будет в перспективе развиваться. Это зависит от молодежи, детей, которые сегодня еще ходят, может быть, в школу, а завтра будут руководить государством, реализовывать социальные и экономические проекты, которые должны сделать Беларусь еще сильнее, мощнее и краше", - добавил Игорь Карпенко.

Сегодня министр образования также посетил Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа. Новогодними подарками стали мультиборд и спортивный инвентарь.-0-

Фото пресс-службы Министерства образования