Карпенко: для студентов в вузах должны быть созданы безопасные условия

Игорь Карпенко. Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко сегодня провел рабочее совещание с ректорами вузов страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования. На повестке дня было обсуждение актуальных вопросов - организация образовательного процесса, создание безопасных условий в учреждениях образования, соблюдение необходимых мер по профилактике коронавирусной инфекции. Говоря о мерах безопасности в учреждениях образования и отчислении некоторых студентов, министр отметил: "Мы боремся не с инакомыслием и гражданской позицией студентов, как преподносят некоторые Telegram-каналы, а с проявлением правового нигилизма со стороны отдельных молодых людей, грубым нарушением внутреннего распорядка, проявлением агрессии и хамства по отношению к преподавателям и администрации вузов". В ведомстве напомнили, что еще 5 сентября министр образования дал поручение принять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность, дисциплину и правопорядок в учебных заведениях страны, в том числе наладить взаимодействие администрации учреждения образования с органами внутренних дел по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования. Во всех учреждениях образования установлены тревожные кнопки, функционируют посты охраны, созданы добровольные дружины охраны правопорядка. Игорь Карпенко акцентировал внимание на подготовке проекта новых правил приема в высшие учебные заведения в будущем году и поручил обсудить их на ближайшем заседании совета ректоров. Он также указал на необходимость активизации работы по созданию новой модели социально-гуманитарного блока учебных дисциплин в высших учебных заведениях. На совещании также рассмотрели вопрос о проведении в декабре этого года совместной коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования России, а также традиционного форума ректоров Союзного государства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!