Карпенко: государство предоставляет возможности для полноценного развития детей

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для полноценного развития ребенка, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая среднюю школу №25 Борисова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В эти дни мы проводим мониторинг подготовки учебных заведений страны к новому учебному году. Сегодня посещаем среднюю школу №25 Борисова. Это новая школа, которая была открыта в октябре 2019 года. Государство создает все условия для того, чтобы ребенок мог полноценно развиваться", - сказал Игорь Карпенко.

Причем, по его словам, современная школа выполняет не только свои традиционные функции. "В частности, на базе этой школы функционируют центр белорусско-китайской дружбы, региональный ресурсный центр по изучению английского языка. Это все дает возможность другим учреждениям образования в рамках взаимодействия, сетевой подготовки использовать эту базу для учащихся близлежащих школ Борисова, а также сельских школьников. Радует, что на школьной площадке можно встретить местных жителей, мам с детьми. То есть она выполняет еще и функцию социокультурного объекта. В 2019 году мы открыли такое же учебное заведение в Бресте. С одной стороны, закрываем малокомплектные, неперспективные сельские школы, но вместе с тем там, где разрастаются микрорайоны, идет прирост населения, строим новые", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул: важно, что в школу приходят мотивированные молодые специалисты. "Сегодня у нас проблем с обеспеченностью кадрами нет. Кроме того, существенно вырос проходной балл на педспециальности - не ниже 200. Это еще раз подчеркивает, что педклассы свою функцию выполняют, помогая мотивированным со школьной скамьи юношам и девушкам найти свое призвание в жизни. И мне особенно приятно во время общения с молодыми педагогами слышать, что они планируют продолжать свою деятельность на первом рабочем месте. А это говорит о закрепляемости молодых кадров на местах. В свою очередь государство, министерство, местная власть большое внимание уделяют социальному аспекту, в том числе заработной плате педагогов", - добавил он.

Министр осмотрел территорию школы, включая спортивные площадки, тренажерный зал и бассейн. Посетил центр ОБЖ и библиотеку.-0-

Карпенко: в школу должны приходить мотивированные специалисты "Педагог должен быть со сформированным морально-этическим внутренним ориентиром", - сказал министр образования Игорь Карпенко.