Карпенко: и частные, и госшколы должны обеспечивать качественное образование

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. И частные, и государственные школы должны обеспечивать качественное образование, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время совещания по вопросу взаимодействия с частными учреждениями общего среднего образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

"Приоритетом в работе частных учреждений образования должен быть целостный подход к воспитанию и образованию детей. И у частных, и у государственных учреждений задача одна - качественное образование", - отметил Игорь Карпенко.

В августе 2019 года в Беларуси создана Ассоциация частных учреждений образования. Ее цель - оказать помощь в успешном развитии частного образования в республике, что предусматривает взаимодействие с государственными органами, консультации по юридическим вопросам, разъяснительную работу с законными представителями учащихся.

Руководитель ассоциации, директор частного учреждения образования "Учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа "Инновация" Елена Мищенко отметила: "Мы, учредители, директора частных учреждений образования, берем на себя очень серьезную и большую ответственность за будущее детей, которых нам доверили для обучения и воспитания. Образование во всем мире - это система. Все учреждения образования, особенно частной формы собственности, должны работать в рамках государственного законодательства и проходить процедуру госаккредитации. Мы организовываем не только образовательный процесс, но и создаем безопасные условия пребывания учащихся и воспитанников, обеспечиваем качественное питание, находим и готовим помещения и прилегающую территорию в соответствии с санитарными нормами и правилами".

Она подняла на совещании вопросы участия частных учреждений образования в инновационной и экспериментальной деятельности наравне с государственными, использования STEAM-технологий в образовательном процессе, подушевого финансирования учащихся и воспитанников, нормативно правовой базы для развития дистанционных форм обучения.

Игорь Карпенко предложил представителю ассоциации войти в состав Общественно-консультативного совета, который создан при министерстве для обсуждения и решения актуальных вопросов системы образования. "Сегодня нам важно взаимодействие в вопросе повышения качества образования, - отметил министр. - И я разделяю единые подходы: если есть полноценная школа или дошкольное учреждение - не важно, какая она, частная или государственная. Все должно быть честно - должен быть равный доступ к образованию, единая система и единый подход".

Участники совещания высказывали стремление выстроить диалог: начать сотрудничать, обмениваться опытом и искать возможности улучшения школьного образования. В 2019/2020 учебном году в Беларуси функционируют 17 частных учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 1353 учащихся.-0-