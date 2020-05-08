Карпенко: историческое наследие Беларуси в надежных руках

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко вместе с представителями системы образования сегодня возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня лично 9 Мая - это большой праздник. Это повод вспомнить своего деда, который оборонял Ленинград, был ранен, контужен, но дождался победного дня. Сегодня, правда, его уже нет в живых, - сказал Игорь Карпенко. - Это повод вспомнить всех своих родных, тех, кто не пришел с полей сражений, был ранен и погиб на поле боя, был замучен в концентрационных лагерях, погиб от голода, холода и пыток, сражался в подполье и партизанских отрядах".

Министр подчеркнул, что День Победы - праздник, который олицетворяет важность передачи исторической правды подрастающему поколению. "Мы передаем эту правду молодежи в учреждениях образования, взаимодействуем с общественными организациями, шефствуем над памятниками, открываем школьные музеи, создаем книги памяти, в том числе виртуальные. Уверен, историческое наследие Беларуси в надежных руках. Новое поколение чтит и помнит героев-освободителей", - отметил он.

Мемориальный комплекс "Масюковщина" - памятник военнопленным и гражданским лицам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти "Шталаг-352". В этом лагере фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений человеческого достоинства. Люди содержались в нечеловеческих условиях, в сараях, бараках, конюшнях. Для массово прибывающих военнопленных не хватало места, и многие из них, особенно осенью и зимой в 1941-1942 годах, бросались в лагере просто под открытым небом, где почти сразу же погибали от холода, голода и болезней. С июля 1941-го по 3 июля 1944 года в "Шталаге-352" погибли более 80 тыс. солдат и офицеров, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень. Кроме граждан бывшего СССР с декабря 1943-го по июнь 1944 года в концлагере находились итальянские солдаты и офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского Союза.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени, в память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников "Шталага-352". Имена еще более чем 70 тыс. погибших в концлагере до сих пор остаются неизвестными.-0-