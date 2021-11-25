Карпенко: ИТ помогают обучаться через всю жизнь

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С развитием ИТ обучение через всю жизнь становится как никогда реальным, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он посетил среднюю школу №1 городского поселка Смиловичи и принял участие в информационно-образовательном проекте "Школа активного гражданина", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Образовательная парадигма изменилась, и образовательные процессы происходят совершенно по-иному. Если раньше педагог являлся главным носителем информации, то теперь, в век информационных технологий, все совсем иначе, - сказал Игорь Карпенко. - С развитием ИТ идея обучения через всю жизнь начинает действовать в полном объеме. И здесь очень важно уметь просеивать информацию, потому что потоки огромные, человеческий мозг не все может сразу воспринимать, а надо понимать, что тебе нужно в профессиональной деятельности, для работы".

Министр напомнил: в порядке эксперимента из 3 тыс. школ в стране практически половина работает с электронными дневниками и журналами. В перспективе - выход на республиканскую образовательно-информационную среду. При этом Игорь Карпенко заметил, что никакие информационные технологии никогда не заменят реального общения педагога и учащихся.

Игорь Карпенко ознакомился с условиями для обучения и воспитания учеников школы в Смиловичах.-0-