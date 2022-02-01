Карпенко: к охране общественного порядка на участках для голосования привлекут добровольные дружины

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К охране общественного порядка на участках для голосования привлекут добровольные народные дружины, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко по итогам встречи с первым заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ, руководителем Штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.

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Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси

Фото Павла Орловского