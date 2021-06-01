Карпенко: летние каникулы надо провести ярко, интересно и с максимальной пользой

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня министр образования Игорь Карпенко принял участие в открытии первой смены детского оздоровительного лагеря в санатории-профилактории БНТУ "Политехник", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо, что пригласили на вашу торжественную линейку, на открытие первой лагерной смены. Я как будто сам окунулся в детство, в свои такие же годы, которые сейчас вы переживаете. Я думаю, что это прекрасное время. Начались каникулы, вы успешно завершили обучение в школе, полны задора и энергии, чтобы провести лето ярко, интересно и с максимальной пользой, - сказал Игорь Карпенко. - Я желаю всем вам успехов, особенно моему любимому педагогическому отряду "Крылатый", потому что в свое время имел отношение к его созданию еще на базе педуниверситета. Сейчас этот отряд расширился, здесь не только студенты педагогического университета, но и других вузов страны. И, наверное, символично, что здесь, на базе студенческого санатория-профилактория "Политехник", мы уже который раз проводим летние оздоровительные смены для наших детишек", - сказал Игорь Карпенко.

Министр пожелал всем ярких впечатлений и интересного, содержательного отдыха. "Конечно же, хотелось бы, чтобы этот отдых был наполнен новыми друзьями, новыми идеями и креативными мероприятиями", - отметил он.

Игорь Карпенко преподнес в подарок оздоровительному лагерю подарочный сертификат на покупку видеокамеры, а также спортинвентарь.-0-