Карпенко: мы должны прекратить публично критиковать учителя, чтобы не подрывать его авторитет

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны прекратить публично критиковать учителя, чтобы не подрывать его авторитет в глазах школьника. Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Наши родители порой не задумываются о последствиях каких-то своих действий. Я понимаю, что я министр, политическая фигура, меня критикуют - я к этому уже готов. Но мы должны прекратить публично критиковать учителя, потому что тем самым подрываем его авторитет в глазах школьника. Давайте прекратим публичное обсуждение учителей, для этого есть другие формы: педсоветы, родительские собрания, педагогические сообщества, коллегии министерства, но не интернет и уж точно не школьники должны обсуждать с родителями либо еще с кем-либо учителя", - уверен Игорь Карпенко.

Кроме того, министр рассказал о планируемых изменениях в школьной системе. Так, будут ужесточены требования к переходу в профильный класс. "Сегодня для этого требуется средний балл 6 баллов и 7 баллов по профильному предмету. Мы поднимаем на 7 и 8 баллов соответственно. Мы также с 2023 года готовы были бы проводить выпускной экзамен, совмещенный с ЦТ. Проходить он будет в центрах тестирования, как это проходит и сейчас. При этом в школе останутся выпускные экзамены: для учащихся базовых классов - экзамен по трудовому обучению с присвоением квалификации, который мы планируем сделать обязательным, а для школьников профильных классов - иностранный язык", - рассказал он.

По словам Игоря Карпенко, эти нововведения приведут к некоторым изменениям в правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения. "В ближайшее время мы на сайте министерства выложим новые правила приема в вузы, дадим возможность общественности тоже прикоснуться к обсуждению этого документа", - добавил министр.

Отвечая на вопрос журналиста о предполагаемом удаленном обучении в связи с прогнозируемым медиками ростом уровня заболеваемости коронавирусом, Игорь Карпенко ответил: "Я бы не идеализировал эту удаленку. Сегодня мы уже читаем аналитические материалы ВОЗ, ЮНИСЕФ о том, что в некоторых странах школьники пропустили порядка 40-45 учебных недель, резко снизились качество образования, доступность к общему среднему образованию. Это вызывает опасения у мирового сообщества. Поэтому мы создали Информационно-образовательный ресурс для того, чтобы ребенок, который не пришел на занятия, смог воспользоваться этим ресурсом и самостоятельно изучить какие-то темы. Но все мы прекрасно понимаем, что этот ресурс не заменит классно-урочную систему", - заключил он.-0-