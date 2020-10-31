Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусского образования. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая вузы столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское высшее образование находится на достойном уровне. Наши ведущие вузы БГУ, БНТУ, БГУИР стабильно входят в международные рейтинги, в том числе по цитированию научных статей. Вообще надо сказать, что за последние годы престиж белорусского образования подчеркивает нарастающий процент экспорта образовательных услуг. На сегодняшний момент у нас обучаются порядка 26 тыс. студентов из 107 стран. В лидерах Китай, Россия, страны постсоветского пространства", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, при взаимодействии вузов Беларуси и зарубежья, активно внедряются такие формы работы, как совместные учебные планы и программы, выдача совместных дипломов. "Активизировалась взаимная работа с Узбекистаном, толчок чему дал визит главы нашего государства в эту страну и ответный визит президента Узбекистана в Беларусь. Достаточно неплохо идет взаимодействие с Турцией. Сейчас активизируются контакты с Египтом. Это тоже результат визита главы государства в эту страну. Неплохо развиваются контакты с рядом стран Латинской Америки. Этому способствовал указ о ежегодном выделении 100 грантов на обучение в Беларуси за счет средств правительства. И подготовка специалистов для этих стран - одна из форм укрепления торгово-экономического сотрудничества и присутствия нашего автопрома, тракторостроения на этих рынках для того, чтобы там успешно развивать сборочные производства и сервисное обслуживание. Поэтому мы в этом направлении тоже продолжаем работать", - добавил министр.-0-