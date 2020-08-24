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24 августа 2020, 22:09

Карпенко: не нужно превращать школу в поле политических баталий

Фото из архива
Фото из архива

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Не нужно превращать учреждения образования в площадки для политических баталий. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Давайте не будем превращать школу, учреждения образования в поле политических баталий. У каждого есть точка зрения, каждый по-своему выразил ее на выборах. Не надо устраивать столкновение мнений. Для нас важно, чтобы ребенок пришел в школу и имел равный доступ к качественному образованию и социальным гарантиям, которые наше государство предоставляет детям и подросткам", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Министр призвал общество прекратить буллинг учителей. "Давайте успокоимся, отбросим эмоции. Важно, чтобы дети могли спокойно прийти в школу и получать знания. Тем более, непростой была последняя четверть прошлого учебного года. Нужно посмотреть, насколько усвоены материалы. Может быть, что-то нужно повторить, уточнить дополнительно, чтобы сформировать систему знаний. Начнем учебный год без раскачки, - сказал Игорь Карпенко. - Школы, учителя готовы. Мы ждем понимания родителей, чтобы совместными усилиями развивать наших детей, обучать их и воспитывать".

В стране завершается подготовка к новому учебному году. Паспорта готовности подписали практически 96% учреждений общего среднего образования. Оставшиеся получат соответствующие сертификаты на этой неделе. В преддверии 1 сентября, где необходимо, проведены текущие и капитальные ремонты, укреплена материально-техническая база.-0-

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