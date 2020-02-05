Карпенко: нужно создавать условия для реализации в ведущих вузах модели "Университет 4.0"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно создавать условия для реализации в ведущих вузах модели "Университет 4.0". Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что полученный положительный опыт реализации модели "Университет 3.0" предстоит изучать и дальше внедрять в других вузах, особенно региональных. "Нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо идти дальше и создавать условия для реализации в ведущих вузах модели "Университет 4.0", - считает он.

Внедрение модели "Университет 3.0" министр назвал весомым направлением деятельности. В 2019 году в четырех университетах была открыта подготовка по трем и скорректированы две новые специальности инновационной, изобретательской и предпринимательской направленности.

Как сообщалось, концепцию "Университет 3.0" в Беларуси поддерживают около десятка вузов. Эта модель была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

Модель "Университет 4.0" подразумевает, что вуз не только выполняет образовательные, научные и коммерческие задачи, но и служит своего рода центром для предприятий, общественных организаций региона.-0-