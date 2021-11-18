Карпенко: основные подходы в развитии системы образования остаются неизменными

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основополагающие подходы в развитии системы образования в Беларуси остаются неизменными, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он посетил Белорусский государственный экономический университет и встретился со студенческой молодежью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Объективная потребность сегодняшнего дня - сохранить лучшие приобретения белорусского образования (национальные черты, государственную поддержку, доступность, высокое качество, стабильность, социальную справедливость, учет социально-экономических условий) и одновременно, опираясь на мировые образовательные тенденции, использовать опыт других стран. Не повторять их ошибок и принимать только лучшее, более совершенное. При этом основополагающие подходы к направлениям развития системы образования остаются неизменными. Беларусь была и остается социально ориентированным правовым государством, в центре внимания которого человек", - рассказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что сегодня студенты являются активными субъектами образовательного процесса. "Они должны не только получать необходимые знания, но и включаться во все виды жизнедеятельности вуза", - подчеркнул он.

По его словам, дальнейшее видение развития высшего образования в среднесрочной перспективе закреплено в Концепции развития системы образования до 2030 года, которая разработана в развитие решений VI Всебелорусского народного собрания, Концептуальных подходов к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года, в новой редакции Кодекса об образовании. "Сегодня перед высшей школой стоит ряд актуальных задач, таких как обеспечение повышения качества практико-ориентированной подготовки специалистов, эффективность взаимодействия с организациями - заказчиками кадров, продолжение формирования инновационной инфраструктуры университетской науки, создание условий для привлечения молодежи к научно-инновационной деятельности и преподавательской работе", - констатировал министр.

Игорь Карпенко добавил, что организация образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием дистанционных технологий не является новацией для белорусских вузов и ведется достаточно давно. Пандемия просто актуализировала эту тему. "Но вместе с тем мы не должны заменить педагога компьютером. Я сторонник того, чтобы рассматривать образование как многогранный и взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, в рамках которого формируется не только профессиональный специалист, но и личность молодого человека с его жизненными и моральными принципами. Этот процесс происходит только вживую, на основе личностного контакта преподавателя и студента. Его виртуальным общением или машинным обучением не заменить", - констатировал он.-0-