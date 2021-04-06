Карпенко прокомментировал информацию о якобы закрытии в Беларуси лицеев

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал вброс информации о закрытии в Беларуси всех лицеев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По словам министра, сейчас в стране изучают деятельность лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования, для выстраивания системы их функционирования, совершенствования вступительной кампании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в которых есть или отсутствуют общежития. "В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует", - сказал Игорь Карпенко.-0-