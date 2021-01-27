Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время выездного расширенного заседание Президиума Совета Республики, посвященного обсуждению вопросов формирования гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи. Мероприятие прошло сегодня на базе Минского государственного лингвистического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современной жизни вопросы воспитания молодого поколения, его социализации приобретают особое значение, а может быть и главное. Любое государство прививает своим гражданам уже с детских лет ценности, объединяющие нацию, народ, и тем самым воспитывает у них верность гражданскому долгу. В учреждениях образования нашей страны сложилась система гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи, которая реализуется в рамках образовательного процесса и является его важной составляющей, - сказал Игорь Карпенко. - Создана соответствующая законодательная база. В том числе в новой редакции Кодекса об образовании также присутствует воспитательный компонент. Обеспечено научно-методическое сопровождение системы патриотического воспитания в учреждениях образования".

Министр отметил, что работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования. "С детского сада воспитанники приобщаются к изучению истории своей страны, города, поселка. Огромный воспитательный потенциал заложен непосредственно в учебной деятельности. Каждый школьный предмет, каждая дисциплина в вузе оказывают значительное влияние на формирование мировоззрения детей и молодежи, но наиболее сильное - социально-гуманитарные дисциплины", - подчеркнул он.

Участники заседания во время посещения МГЛУ

По словам Игоря Карпенко, изучению Второй мировой и Великой Отечественной войн в учреждениях образования страны уделяется особое внимание. "Сегодня мы сталкиваемся с попытками переписать историю в конъюнктурных политических целях, обесценить вклад советского народа в Великую Победу. И именно историческая наука выступает основой в противостоянии фальсификациям. И что очень важно - достоверность изложения фактов, законов, принципов, теорий, составляющая основу в формировании гражданского мировоззрения будущего труженика. Для учреждений высшего образования разработан проект новой модели цикла социально-гуманитарных дисциплин, в который включена дисциплина "История белорусской государственности", - рассказал он.

Министр подчеркнул, что эффективной формой патриотического воспитания учащейся молодежи выступают также туристско-краеведческие, патриотические военно-спортивные игры и лагеря, ежегодно организуемые во время летних каникул, соревнования по военно-прикладным видам спорта и физической подготовке. Пристальное внимание уделяется организации работы музеев в учреждениях образования.

"Проверенная временем и по-прежнему востребованная молодежная инициатива - деятельность студенческих отрядов. Это одновременно и гарантия трудоустройства, и приобретение ценного опыта работы в коллективе, и патриотическое воспитание. В целях его дальнейшего развития по инициативе молодежи подготовлен и принят новый указ Президента, который позволит обеспечить мобильность формирования студенческого отряда, повысить правовую защищенность его бойцов, расширить категорию участников. И, конечно, новый импульс гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи придаст проведение в нашей стране 2021 года под знаком Года народного единства, мероприятия которого нами уже разработаны и утверждены", - добавил Игорь Карпенко.-0-