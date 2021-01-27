ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:18 Фотовыставка "Навстречу Победе" в память о блокаде Ленинграда открылась в музее истории ВОВ Культура
20:07 В Бресте почтили память жертв холокоста Регионы
20:01 Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования Общество
19:53 Шпаковский: белорусское государство должно взяться за политическое просвещение молодежи Общество
19:46 Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ Общество
19:30 Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства Общество
19:13 В Минской области увеличилась география свободных от курения зон Регионы
19:02 Тему белорусско-финляндского взаимодействия обсудили в МИД Финляндии Политика
18:52 Посол Беларуси на встречах в румынской Трансильвании обсудил перспективы межрегиональных связей Экономика
18:52 Андрей Расторгуев из Латвии выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону в Польше Спорт
18:47 Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Президент
18:35 Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, тело которого нашли в кювете в Барановичском районе Происшествия
18:15 В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% дети Регионы
18:13 РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического Регионы
18:02 Сергеенко: только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни страны Регионы
18:01 Беларусь и Бразилия обсудили сотрудничество в геологоразведке и горнорудной промышленности Экономика
17:57 В Минске за 2020 год в ДТП с участием пьяных водителей погибли 2 человека, 21 травмирован Происшествия
17:45 В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
17:40 ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС Общество
17:39 Три учреждения здравоохранения Минска полностью вернулись к оказанию услуг по своему профилю Регионы
17:32 В БГУ стартовал "Зимний университет - 2021" Общество
17:26 В РФ соцсети будут оштрафованы за вовлечение подростков в противоправную деятельность В мире
17:12 Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку Экономика
17:04 Против властей Беларуси и России развязана информационная война - МИД РФ Политика
17:03 В Брестской области остаются обесточенными 66 деревень Регионы
16:58 Победитель конкурса "Студент года - 2020" станет известен 28 января Общество
16:46 В Минске пьяный мужчина повредил четыре автомобиля Происшествия
16:42 В Новой Боровой 28 января на несколько часов отключат отопление и горячую воду Регионы
16:40 Новую поликлинику в Орше введут в строй в 2023 году Регионы
16:38 "Как нарисовать гномика". Израильская писательница передала книги для малышей из Гродно Общество
Все новости
Все новости
Общество
27 января 2021, 19:46

Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ

Во время заседания
Во время заседания

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики, посвященное обсуждению вопросов формирования гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи прошло сегодня на базе Минского государственного лингвистического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выбор темы обусловлен ролью молодого поколения в судьбе страны, определении ее будущего. Нас не может не беспокоить, что наряду с ростом образованности, уровня интеллектуального развития и информированности снижается требовательность к личностным качествам будущих специалистов и обесценивается гражданственность, патриотизм, любовь к Отечеству. Все мы знаем, что патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. Он тесно связан с вопросами обеспечения национальной безопасности государства. Поэтому воспитание патриотизма у подрастающего поколения в настоящее время является важнейшей целью государственной политики, реализуемой в нашей стране", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Участники заседания во время посещения МГЛУ
Участники заседания во время посещения МГЛУ

Спикер отметила, что глава государства не раз обращал внимание на патриотическое воспитание молодежи. "Для нашей страны это очень важно, потому как у нас есть фундамент, основа - это духовность нашего народа, героические страницы Великой Отечественной войны. А сегодня памятная дата - День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы. Это тот фундамент, на котором должно строиться патриотическое воспитание нашей молодежи, - отметила она. - Сегодня учреждениям высшего образования важно не только передавать современные знания, формировать профессиональные умения и навыки, но и обращать внимание на личность молодого человека, оказывать ему помощь в саморазвитии лучших гражданских и моральных качеств, создании среды для успешной социализации".

В заседании Президиума Совета Республики приняли участие руководители республиканских государственных органов, учреждений высшего и дополнительного образования, Республиканского волонтерского центра, представители студенческого актива.

Обсуждение было активным, поступило много предложений, особенно от молодежи. Все желающие смогли задать интересующие вопросы и получить на них ответы. "Конечно, я рада тому, что получилось такое живое обсуждение, которое даст свои результаты. Поскольку все вузы представили свои проекты, по которым они работают уже достаточно давно. Но главное, чтобы все это было эффективно, чтобы от этого был результат, чтобы в этой работе не было формализма. Подготовка и переподготовка педагогических кадров - это еще одно важное направление, на которое надо обратить особое внимание", - подчеркнула Наталья Кочанова. Подробнее на этом вопросе остановился ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Спикер уверена, что ничто не сможет заменить живого общения. "Когда ты общаешься с людьми вживую - это очень важно. И то направление в работе с населением, которое обозначил Президент, - чаще встречаться, бывать в молодежных аудиториях, трудовых коллективах, встречаться с людьми. Это одно из важнейших, приоритетных направлений в нашей работе. Поэтому, мы достаточно много бываем в трудовые коллективах, молодежных аудиториях и каждую неделю подводим итоги на совещаниях, где обмениваемся мнениями о тех вопросах, которые мы услышали от людей, посещая предприятия и учебные заведения", - добавила Наталья Кочанова.

Во время заседания заслушаны доклады министра образования, ректоров, представителей студенческого актива о перспективных направлениях, формах и методах работы со студенческой молодежью по формированию их гражданственности и патриотизма.

Как отметил министр образования Игорь Карпенко, в современной жизни вопросы воспитания молодого поколения, его социализации приобретают особое значение. "Важно не допустить влияния деструктивных сил на нашу молодежь. Современные молодые люди сегодня тотально вовлечены в интернет-коммуникации. Почти 85% юношей и девушек являются активными участниками социальных сетей и мессенджеров. Министерством образования уже сегодня акцентировано внимание на усиление информационной работы. В данном направлении используем формы и подходы, продиктованные самой молодежью. Социальные сети, мессенджеры, Telegram-каналы стали площадками для общения молодежи, проведения значительного количества разноплановых мероприятий (квесты, стримы). С 2019 года развиваем молодежный канал на YouTube. Это еще одна возможность для поднятия и обсуждения проблемных тем в студенческой среде, - сказал он. - Чтобы противостоять деструктивной информации, которая сегодня публикуется в различных Telegram-каналах и интернет-источниках, мы продолжим непосредственно личное общение с молодыми людьми".

Во время заседания
Во время заседания

Программа выездного заседания также включала в себя интерактивную выставку "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи". Так, одна из ее участниц - заведующая кафедрой архитектуры Брестского государственного технического университета Анна Кароза - рассказала, что их учебное заведение активно сотрудничает с мемориальным комплексом "Брестская крепость - герой". "Наши студенты и преподаватели в разные годы выполняли проекты по изучению истории мемориального комплекса. А в прошлом году выполнили проект по благоустройству и озеленению его территории", - отметила она.

Парламентарии акцентировали внимание на активном развитии музейного дела в учреждениях высшего образования с учетом интересов и потребностей современной молодежи. В этой работе используются новые формы - квесты, 3D-экскурсии, туристско-краеведческие мероприятия. В частности, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Можар презентовал на выставке музей, который функционирует на базе их вуза. "Наш музей активно собирает новые экспонаты. Мы участвуем в раскопках. Кроме того, наш музей идет в ногу со временем. Так, у нас появилась возможность проводить интерактивные выставки", - поделился молодой человек.

Участие в заседании также приняли студент Белорусского государственного университета транспорта Илья Луневский и магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Павел Лапатинский. Молодые люди затронули темы деятельности студенческого самоуправления и студенческих отрядов в формировании гражданственности и патриотических качеств студенческой молодежи, рассказали о проектах, которые реализуют в своих университетах, и поделились планами о расширении деятельности и последующей реализации волонтерского и студенческого движения в других учреждениях образования. Ребята отметили важность сегодняшнего мероприятия и подчеркнули, что были рады принять в нем участие. Свои предложения внесли и послы Целей устойчивого развития. Так, от молодежи поступило предложение с более раннего возраста изучать историю белорусского государства.

По результатам состоявшегося обсуждения проблем гражданского и патриотического воспитания студенческой молодежи Президиумом Совета Республики выработан комплекс практических рекомендаций и предложений. Министерство образования детально рассмотрит предложения по поправкам в Кодекс об образовании. Активно будут использоваться современные информационно-коммуникационные технологии в целях гражданско-патриотического воспитания, формирования в молодежной среде правовой и исторической культуры, навыков оценки общественно-политических событий в нашей стране и иностранных государствах.

B решении заседания подчеркнуто, что ученым и исследователям необходимо актуализировать методические рекомендации по системе формирования и развития личности гражданина с включением в нее культурно-исторического, духовно-нравственного, идеологического и других компонентов. Кроме того, в студенческой среде следует реализовывать просветительские проекты о достижениях Беларуси, ее выдающихся людях и значимых событиях.

Решения Президиума Совета Республики будут направлены заинтересованным организациям. Верхняя палата парламента взяла на контроль их реализацию.-0-

В Минском государственном лингвистическом университете
В Минском государственном лингвистическом университете

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кочанова Совет Республики
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования
Александр Шпаковский. Фото из архива Шпаковский: белорусское государство должно взяться за политическое просвещение молодежи
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства
Фото из архива ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
Фото из архива В БГУ стартовал "Зимний университет - 2021"
Победитель конкурса "Студент года - 2020" станет известен 28 января
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям
Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор
Гайдукевич: угроза цветных революций - общая для стран постсоветского пространства
Карпенко: работа по патриотическому воспитанию пронизывает все уровни образования
ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год
Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку
Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
Развитие строительной отрасли и системы медобслуживания: Кухарев рассказал о планах на пятилетку
В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
Макей: Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма
Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.