Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в МГЛУ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики, посвященное обсуждению вопросов формирования гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи прошло сегодня на базе Минского государственного лингвистического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выбор темы обусловлен ролью молодого поколения в судьбе страны, определении ее будущего. Нас не может не беспокоить, что наряду с ростом образованности, уровня интеллектуального развития и информированности снижается требовательность к личностным качествам будущих специалистов и обесценивается гражданственность, патриотизм, любовь к Отечеству. Все мы знаем, что патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. Он тесно связан с вопросами обеспечения национальной безопасности государства. Поэтому воспитание патриотизма у подрастающего поколения в настоящее время является важнейшей целью государственной политики, реализуемой в нашей стране", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Участники заседания во время посещения МГЛУ

Спикер отметила, что глава государства не раз обращал внимание на патриотическое воспитание молодежи. "Для нашей страны это очень важно, потому как у нас есть фундамент, основа - это духовность нашего народа, героические страницы Великой Отечественной войны. А сегодня памятная дата - День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы. Это тот фундамент, на котором должно строиться патриотическое воспитание нашей молодежи, - отметила она. - Сегодня учреждениям высшего образования важно не только передавать современные знания, формировать профессиональные умения и навыки, но и обращать внимание на личность молодого человека, оказывать ему помощь в саморазвитии лучших гражданских и моральных качеств, создании среды для успешной социализации".

В заседании Президиума Совета Республики приняли участие руководители республиканских государственных органов, учреждений высшего и дополнительного образования, Республиканского волонтерского центра, представители студенческого актива.

Обсуждение было активным, поступило много предложений, особенно от молодежи. Все желающие смогли задать интересующие вопросы и получить на них ответы. "Конечно, я рада тому, что получилось такое живое обсуждение, которое даст свои результаты. Поскольку все вузы представили свои проекты, по которым они работают уже достаточно давно. Но главное, чтобы все это было эффективно, чтобы от этого был результат, чтобы в этой работе не было формализма. Подготовка и переподготовка педагогических кадров - это еще одно важное направление, на которое надо обратить особое внимание", - подчеркнула Наталья Кочанова. Подробнее на этом вопросе остановился ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

Спикер уверена, что ничто не сможет заменить живого общения. "Когда ты общаешься с людьми вживую - это очень важно. И то направление в работе с населением, которое обозначил Президент, - чаще встречаться, бывать в молодежных аудиториях, трудовых коллективах, встречаться с людьми. Это одно из важнейших, приоритетных направлений в нашей работе. Поэтому, мы достаточно много бываем в трудовые коллективах, молодежных аудиториях и каждую неделю подводим итоги на совещаниях, где обмениваемся мнениями о тех вопросах, которые мы услышали от людей, посещая предприятия и учебные заведения", - добавила Наталья Кочанова.

Во время заседания заслушаны доклады министра образования, ректоров, представителей студенческого актива о перспективных направлениях, формах и методах работы со студенческой молодежью по формированию их гражданственности и патриотизма.

Как отметил министр образования Игорь Карпенко, в современной жизни вопросы воспитания молодого поколения, его социализации приобретают особое значение. "Важно не допустить влияния деструктивных сил на нашу молодежь. Современные молодые люди сегодня тотально вовлечены в интернет-коммуникации. Почти 85% юношей и девушек являются активными участниками социальных сетей и мессенджеров. Министерством образования уже сегодня акцентировано внимание на усиление информационной работы. В данном направлении используем формы и подходы, продиктованные самой молодежью. Социальные сети, мессенджеры, Telegram-каналы стали площадками для общения молодежи, проведения значительного количества разноплановых мероприятий (квесты, стримы). С 2019 года развиваем молодежный канал на YouTube. Это еще одна возможность для поднятия и обсуждения проблемных тем в студенческой среде, - сказал он. - Чтобы противостоять деструктивной информации, которая сегодня публикуется в различных Telegram-каналах и интернет-источниках, мы продолжим непосредственно личное общение с молодыми людьми".

Во время заседания

Программа выездного заседания также включала в себя интерактивную выставку "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи". Так, одна из ее участниц - заведующая кафедрой архитектуры Брестского государственного технического университета Анна Кароза - рассказала, что их учебное заведение активно сотрудничает с мемориальным комплексом "Брестская крепость - герой". "Наши студенты и преподаватели в разные годы выполняли проекты по изучению истории мемориального комплекса. А в прошлом году выполнили проект по благоустройству и озеленению его территории", - отметила она.

Парламентарии акцентировали внимание на активном развитии музейного дела в учреждениях высшего образования с учетом интересов и потребностей современной молодежи. В этой работе используются новые формы - квесты, 3D-экскурсии, туристско-краеведческие мероприятия. В частности, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Можар презентовал на выставке музей, который функционирует на базе их вуза. "Наш музей активно собирает новые экспонаты. Мы участвуем в раскопках. Кроме того, наш музей идет в ногу со временем. Так, у нас появилась возможность проводить интерактивные выставки", - поделился молодой человек.

Участие в заседании также приняли студент Белорусского государственного университета транспорта Илья Луневский и магистрант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Павел Лапатинский. Молодые люди затронули темы деятельности студенческого самоуправления и студенческих отрядов в формировании гражданственности и патриотических качеств студенческой молодежи, рассказали о проектах, которые реализуют в своих университетах, и поделились планами о расширении деятельности и последующей реализации волонтерского и студенческого движения в других учреждениях образования. Ребята отметили важность сегодняшнего мероприятия и подчеркнули, что были рады принять в нем участие. Свои предложения внесли и послы Целей устойчивого развития. Так, от молодежи поступило предложение с более раннего возраста изучать историю белорусского государства.

По результатам состоявшегося обсуждения проблем гражданского и патриотического воспитания студенческой молодежи Президиумом Совета Республики выработан комплекс практических рекомендаций и предложений. Министерство образования детально рассмотрит предложения по поправкам в Кодекс об образовании. Активно будут использоваться современные информационно-коммуникационные технологии в целях гражданско-патриотического воспитания, формирования в молодежной среде правовой и исторической культуры, навыков оценки общественно-политических событий в нашей стране и иностранных государствах.

B решении заседания подчеркнуто, что ученым и исследователям необходимо актуализировать методические рекомендации по системе формирования и развития личности гражданина с включением в нее культурно-исторического, духовно-нравственного, идеологического и других компонентов. Кроме того, в студенческой среде следует реализовывать просветительские проекты о достижениях Беларуси, ее выдающихся людях и значимых событиях.

Решения Президиума Совета Республики будут направлены заинтересованным организациям. Верхняя палата парламента взяла на контроль их реализацию.-0-

В Минском государственном лингвистическом университете

Фото Андрея Покумейко