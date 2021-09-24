Карпенко: расширение целевого набора позволит более эффективно решать кадровые задачи

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение целевого набора позволит более эффективно решать кадровые задачи. Такое мнение сегодня высказал министр образования Игорь Карпенко, встречаясь на базе средней школы №224​ Минска с педагогической общественностью Ленинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Напомню, новая редакции Кодекса об образовании принята парламентариями в первом чтении. Второе чтение состоится на осенней сессии. Одна из новаций - расширение целевого набора. Это позволит не только более эффективно решать кадровые задачи, но и будет создавать конкурсную ситуацию по целевым местам, повышать ответственность местных органов власти и госуправления, которые выдают целевые направления", - сказал Игорь Карпенко.

Министр также высказался по вопросу итоговой аттестации выпускников учреждений общего среднего образования и правилам приема в вузы. В стадии рассмотрения находится вопрос расширения зачисления участников олимпиад в вузы. Здесь есть определенные преференции.

Игорь Карпенко добавил, в школах ключевой фигурой в воспитательной работе является классный руководитель. "Именно от качества его труда во многом зависит формирование внутреннего мира ребенка, да и в целом состояние воспитательной работы в школе. Поэтому важно, чтобы на эту должность приходили не случайные люди, а настоящие профессионалы своего дела", - констатировал он.-0-