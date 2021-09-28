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Общество
28 сентября 2021, 18:58

Карпенко: развитие человеческого потенциала является инвестициями в формирование устойчивого будущего

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие человеческого потенциала является инвестициями в формирование устойчивого будущего, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, общаясь с педагогической общественностью Московского района столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня уже вышли на рассмотрение во втором чтении новой редакции Кодекса об образовании. Практически процесс согласования завершен. Но если необходимо отточить какие-то моменты, у нас такая возможность есть еще на стадии рассмотрения Кодекса ко второму чтению, его утверждения в Совете Республики. Второй важный документ - Концепция развития системы образования до 2030 года. Она также формировалась при активном участии всех субъектов образовательного процесса, и, конечно же, в ее основу легли решения VI Всебелорусского народного собрания. А там был сделан главный посыл на пятилетку - дальнейшее развитие человеческого потенциала. А это - инвестиции, которые направлены на формирование устойчивого будущего", - сказал Игорь Карпенко.

По словам министра, роль педагога в этом процессе трудно переоценить. Хорошим подспорьем здесь являются педагогические классы, позволяющие выявить мотивированных ребят, мечтающих связать свою жизнь с педагогикой. "Определенный срез мы уже сделали. Выпускники педклассов - это ребята с хорошим уровнем знаний и активной общественной позицией. В вузе они участвуют в научно-исследовательской работе, различных практиках. Но чтобы сказать об эффективности их работы, нам надо как минимум лет 5, когда они будут уже работать в учреждениях образования. И мы должны уже от вас получить обратную связь, чтобы понимать, насколько мы попали в точку, в том числе и в содержательном аспекте подготовки педагога", - отметил он.

Игорь Карпенко подчеркнул: радует, что профессию педагога все чаще выбирают парни. Такая ситуация уже второй год прослеживается в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Рост проходных баллов в педвузах также свидетельствует о повышении престижа профессии учителя.-0-

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