Карпенко: ресурсные центры способствуют внедрению новых технологий в учебный процесс

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсные центры способствуют развитию системы образования и внедрению новых технологий в учебный процесс, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня вместе с губернатором Минской области Александром Турчиным он посетил Центр трансфера технологий в области энергетики, энергоэффективности и экологии - филиал РИПО "Ресурсный центр "ЭкоТехноПарк-Волма", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь реализуется поручение, которое было дано правительством Министерству образования и Республиканскому институту профессионального образования. Многое уже сделано. Практически завершено строительство учебного корпуса, созданы и самым современным оборудованием оснащены лаборатории, строится гостиничный корпус. Перспектива развития этой территории - не только энергетические технологии, которые здесь хорошо представлены, не только система "умный дом", но и внедрение IT-технологий в строительство", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, в ресурсном центре планируют уделить серьезное внимание аграрному сектору. "Сегодня губернатор Минской области, посещая этот объект, предложил организовать здесь обучение органическому земледелию. Думаем, что со временем появится система обучения специалистов в области рыбного хозяйства не только открытых, но и закрытых водоемов. Совместно с Полесским государственным университетом планируем внедрять эти технологии. У нас для этих целей уже подготовлен специальный ангар. Кроме того, планируем развивать на этой территории и садоводство, технологии которого также разработал этот университет", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что территория ресурсного центра большая - около 24 га. "Здесь открываются возможности не только для учебной, исследовательской, но и туристической деятельности. На территории располагается усадьба Ваньковичей, сейчас восстанавливается ряд объектов. Скоро здесь появятся музейные экспонаты. Совместно с Министерством культуры мы эту тему прорабатываем. Есть пункт питания, учебные корпуса, места для проживания, - добавил он. - Этот объект уникальный, единственный в своем роде в республике, и позволит многим учреждениям образования, которые будут готовить кадры по этим специальностям, сюда приезжать и проходить практико-ориентированную подготовку на всех уровнях профессионального образования. Это будущее, которое позволит двигать вперед систему образования и внедрять новые технологии".-0-