Карпенко: школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с педагогической общественностью Советского и Первомайского районов Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Система образования - это не передача информации, накопленного опыта из поколения в поколение. Это в первую очередь - формирование мировоззрения, воспитание ребенка. Даже шире - обеспечение детства. Какая бы ни была семья, она, безусловно, первична в вопросах образования, воспитания своего ребенка, но школа дает гораздо больше. Она социализирует личность, обеспечивает каждому ребенку достойное детство", - рассказал Игорь Карпенко.

Министр отметил, что надо реализовывать те нормы и новации, которые заложены в новой редакции Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года, комплексно подойти к решению этих вопросов.

Во время встречи Игорь Карпенко также затронул организацию учебного процесса, аккредитацию учреждений образования, введение централизованного экзамена и другие новшества при поступлении в вузы.

"Новую форму итоговой аттестации учащихся планируется назвать централизованным экзаменом. Его общие принципы идентичны принципам, используемым в настоящее время при организации ЦТ. По итогам ЦЭ в аттестат об общем среднем образовании будет выставлено среднее арифметическое от годовой отметки и результата ЦЭ", - пояснил министр.-0-