Карпенко: студент должен быть активным участником образовательного процесса

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент должен быть активным участником образовательного процесса. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с первокурсниками Белорусского государственного технологического университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У Министерства образования сложилась устойчивая практика встречаться со студентами разных вузов, факультетов, разных курсов. Сегодня мы рассматриваем студента как активного участника образовательного процесса. Без этого невозможно подготовить качественные кадры. Такие встречи крайне важны с точки зрения получения обратной связи, получения из первых уст информации, какие есть проблемы и вопросы, что вас волнует. Тем более что БГТУ постоянно работает над совершенствованием системы подготовки кадров, содержания образования - это новые планы, программы, учебно-методические пособия, различные формы и технологии обучения. Без контакта со студентом, четкого понимания, как образовательный процесс разворачивается в аудитории либо вне ее, мы не можем выстроить оптимально грамотную модель подготовки специалиста", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, продолжается работа над активным развитием системы образования. "Прошло Всебелорусское народное собрание, где мы подвели итоги пятилетки, наметили планы на будущее. Один из главных посылов ВНС - дальнейшее развитие человеческого потенциала. Для нашей страны, у которой нет богатых природных ресурсов, это главный ресурс и база для устойчивого роста и развития экономики. А это все вопросы благосостояния людей, - добавил министр. - Сегодня с вами хотелось бы поговорить о перспективах развития системы образования. Совсем недавно мы обсуждали эту тему на Республиканском педагогическом совете, где одобрили подготовленную новую редакцию Кодекса об образовании. Это главный законодательный документ, который охватывает все уровни образования. Мы также одобрили Концепцию развития системы образования до 2030 года. На днях состоялось совещание у главы государства, где мы еще раз вернулись к теме кодекса и правил приема в высшие учебные заведения. В ближайшее время кодекс будет рассматриваться Палатой представителей уже во втором чтении, а затем пройдет процедуру утверждения в Совете Республики. После подписания главой государства он вступит в силу".-0-