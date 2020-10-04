Карпенко: труд педагога - один из самых важных и благородных на Земле

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко поздравил педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Труд педагога - один из самых важных и благородных на Земле. Его результаты во многом определяют ход истории и влияют на судьбы поколений. Миссия учителя заключается не только в передаче знаний, а прежде всего - в формировании личности ученика, воспитании достойных граждан и патриотов Отечества", - говорится в поздравлении.

По словам Игоря Карпенко, сохраняя и преумножая вечные ценности, педагоги активно внедряют инновации, постоянно модернизируют свои педагогические практики, в том числе с применением дистанционных форм обучения. "Опыт многих педагогов можно назвать уникальным, - подчеркнул министр. - Признателен вам, уважаемые учителя, за этот огромный созидательный труд, за тепло души, которое вы дарите своим ученикам".

Игорь Карпенко пожелал учителям и всем педагогическим работникам Беларуси крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.-0-