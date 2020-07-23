Карпенко: в школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, общаясь с педагогической общественностью Клецкого района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны создать в школах четкую систему информационно-образовательных ресурсов, которая, как и учебник, будет доступной и понятной, - сказал Игорь Карпенко. - Мы продолжим оснащать учреждения образования мультибордами. При этом делать акцент не только на школы, но и учреждения дошкольного и дополнительного образования. На особом контроле - обеспечение школ широкополосным доступом в интернет".

Министр подчеркнул, что педагог сегодня должен уметь разбираться в информационных потоках и научить ученика работать с информацией в интернете. "Педагогу необходимо найти подход к каждому ученику, установить контакт не только с ним, но и его родителями. В каждой школе должна быть душа, а она - в педагогах, - отметил министр. - Белорусские школьники каждый год становятся призерами международных олимпиад, многие показывают максимальные результаты на ЦТ. Во всем этом немалая роль и заслуга педагогов".

Игорь Карпенко подчеркнул, что в школу должны приходить мотивированные педагоги. "Я об этом уже говорил не раз и еще раз повторю. Именно с этой целью мы четыре года назад открыли педагогические классы. Первый выпуск таких молодых специалистов состоялся в этом году, и в самые ближайшие дни они включатся в образовательный процесс", - добавил он.-0-