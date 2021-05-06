Карпенко: в учебном и воспитательном процессах тема ВОВ - одна из ключевых

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учебном и воспитательном процессах тема Великой Отечественной войны - одна из ключевых, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня в преддверии Дня Победы министр образования, представители общественных и молодежных организаций и объединений, администрации Центрального района, учащиеся средней школы №104 Минска, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович возложили цветы к мемориалу жертвам концлагеря Дрозды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В системе образования, учебном и воспитательном процессах тема Великой Отечественной войны - одна из ключевых. В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы ни затронула Великая Отечественная война. Погибло очень много мирного населения и военных. И из поколения в поколение мы должны передавать правду о тех страшных событиях. Молодежи надо знать и помнить историю войны", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, не должно быть забыто имя ни одного погибшего, положившего на алтарь победы свою жизнь. "В целом системой образования проводится большая работа по сохранению исторической памяти. По всей стране обучающиеся вовлечены в совместную деятельность по благоустройству и наведению порядка на территории воинских захоронений, мемориальных комплексов, обелисков, памятников, братских могил периода Великой Отечественной войны, - отметил министр. - Большое внимание в учреждениях образования уделяется организации поисково-исследовательской работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества и жертв войны, проведению вахт Памяти. Такая работа осуществляется через функционирование поисковых клубов, отрядов и групп. В настоящее время в учреждениях образования действует 310 поисковых объединений, в которых занимаются более 4 тыс. учащихся".

Игорь Карпенко подчеркнул, что важным результатом этой работы стало создание интерактивных карт, которые позволяют установить местоположение памятника, его описание, с указанием численности и списка захороненных. "Учащимися уже создано более 200 интерактивных карт по территории сельских советов, районов и областей, в которых представлено описание более 4 тыс. памятников военной истории. Интерактивные карты размещены на сайтах учреждений образования и используются в образовательном процессе, в том числе при разработке экскурсий патриотической направленности", - акцентировал он. Реализуется ряд республиканских патриотических проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Так, продолжается начатый во время акции "Великой Победе - 75! " проект "Звездочка на карте района". Проект получил свое продолжение в сотрудничестве с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. Сейчас ведется работа по созданию единой карты памятников Великой Отечественной войны, в рамках совместно реализуемой акции "Дети независимой Беларуси ветеранам и будущим поколениям!".

"Как говорят специалисты, пока не установлено имя последнего солдата, война не закончилась. Поэтому сегодня мы приехали сюда, чтобы почтить память наших земляков, которые отдали жизнь за мир и благополучие на нашей земле", - заключил министр.

Мемориал "Дрозды" возведен на месте, где в первые месяцы Великой Отечественной войны существовал крупный концлагерь, в котором были замучены тысячи наших соотечественников и защитников Родины. В лагере находилось приблизительно 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских. На протяжении многих лет учащиеся и педагоги средней школы №104 шефствуют над захоронением "Дрозды".-0-