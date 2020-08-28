Карпенко: важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он принял участие в работе педагогического совета Минской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В системе образования нашей страны есть добрая традиция: в канун нового учебного года проводить августовские совещания педагогических работников, во время которых актуализируются основные направления работы, уточняются подходы в решении насущных задач, обобщается накопленный опыт. Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической и политической обстановкой в стране, этот новый учебный год не стал исключением", - рассказал Игорь Карпенко.

Выступая перед педагогами, министр отметил: "События последнего времени показали, насколько важно не допустить влияния деструктивных сил на нашу молодежь, уберечь ее от протестных призывов к дестабилизации в обществе, от участия в антигосударственных акциях. Система образования - это не бизнес-среда, а институт социализации молодежи, обеспечивающий не только обучение, но и воспитание личности, формирующий ее мировоззрение и широкую эрудицию. Сегодня важно обеспечить единство и согласованность действий семьи и учреждения образования. Неприемлема позиция родителей, самоустраняющихся от воспитания собственных детей, перекладывая все на педагогов", - сказал он.

По словам Игоря Карпенко, в современных условиях взаимодействие с родителями, оценка ими качества обучения должны быть не источником конфликтов, политических манипуляций, а, напротив, стимулом для педагогов, предметом гордости за достижения учреждения образования и каждого ученика.

"В центре внимания государства по-прежнему будут оставаться педагоги. Ведь они - локомотив системы образования. Это их трудом и старанием воспитываются призеры и победители республиканских и международных состязаний, формируются специалисты высокого качества. Сегодня на плечах педагогов колоссальная нагрузка - надо обучить, воспитать, социально поддержать, обеспечить детство и дать путевку в жизнь каждому молодому человеку. Потому что не компьютер, а педагог, обучая и воспитывая, в том числе на собственном примере, формирует личность будущего гражданина. Мы поддерживали, поддерживаем и будем всячески поддерживать вас: и морально, и материально", - заключил Игорь Карпенко.-0-

Фото Андрея Покумейко