Карпенко: все готово к проведению референдума на высоком организационном уровне

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко посетил сегодня участки для голосования в Заводском районе Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
"Посещая участки для голосования, встречаясь с членами территориальных и участковых комиссий, получая информацию с мест, могу сегодня с уверенностью заявить, что все готово к проведению республиканского референдума на высоком организационном уровне", - отметил Игорь Карпенко
По его словам, участки для голосования полностью готовы встретить первых участников референдума 22 февраля. Учтены вопросы безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, налажено тесное взаимодействие между всеми задействованными структурами по проведению республиканского референдума.
"Убежден, что проведенная организационная работа обеспечит высокий уровень проведения референдума, а население с большим удовольствием примет участие в определении будущего своей страны", - добавил Игорь Карпенко.-0-