Карпенко: всегда прекрасно своими руками облагораживать родную землю

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня аппарат Министерства образования участвует в республиканском субботнике. Сотрудники ведомства во главе с министром образования Игорем Карпенко благоустраивают территорию и высаживают кустарники вблизи санатория-профилактория БНТУ "Политехник", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не случайно выбрали этот объект. В летний период на базе санатория-профилактория БНТУ "Политехник" разворачивается детский оздоровительный лагерь, который работает в течение пяти смен. Сегодня мы благоустраиваем его территорию, устанавливаем скамейки, высаживаем туи", - рассказал журналистам Игорь Карпенко.

По его словам, субботник - хорошая возможность принести пользу стране. "Думаю, что субботник - это прекрасная традиция в нашей стране, мы своими руками облагораживаем свою землю. И это хорошее подспорье для молодых людей. Сегодня вместе с нами трудятся студенты БНТУ. Это прекрасно, что старшее поколение и молодежь вместе заботятся о своем доме, который называется Беларусь", - отметил министр.

Также на отдельный банковский счет Минского городского исполнительного комитета ведомство перечислило денежные средства. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.-0-